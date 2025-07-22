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Суспiльство

Акція проти ухвалення законопроєкту №12414: рішення Ради сколихнуло Україну

Акція проти ухвалення законопроєкту №12414: рішення Ради сколихнуло Україну

Сьогодні, 22 липня, Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

ForUA.com нагадує, серйозну стурбованість рішенням Верховної Ради ліквідувати гарантії незалежності НАБУ та САП висловила Європейська комісія.

У дописі у соцмережі X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді.

– Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС, – повідомила вона.

У Києві розпочалася акція проти ухвалення законопроєкту №12414, який знищує незалежність НАБУ та САП. Під час протесту люди кричать «Руки геть від НАБУ», «Вимагаємо вето» та «Ганьба».

Також протести розпочалися у Дніпрі та Львові. Люди виходять проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Верховная Радаакція протестуНАБУСАПзаконопроєкт
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