Поблизу Барселони автобус злетів з дороги: 83 постраждалих

В Іспанії 25 жовтня автобус з'їхав з дороги і впав із 20-метрового уступу неподалік Барселони.

Каталонські служби екстреної медичної допомоги повідомили, що внаслідок аварії в Фугас-да-Монклус поблизу Барселони постраждало 83 людини, повідомляє AP.

З них семеро – у важкому стані, 18 – у стані середньої тяжкості та 58 – з легкими травмами.

Точні обставини аварії відразу не були з'ясовані, і зараз триває розслідування.

На місце події було направлено 23 карети швидкої допомоги та два медичні вертольоти, а також три об'єднані бригади з пожежників та медичного персоналу та три групи психологічної підтримки.

Фото: Х.