НАБУ зацікавилося діяльністю, пов'язаною з Андрієм Холодовим? Що відомо про можливі зв'язки з оборонними постачальниками

Бізнес-мережа колишнього народного депутата Андрія Холодова, якого пов’язують родинні стосунки з оточенням Віктора Медведчука, опинилася в центрі уваги через діяльність низки комерційних компаній.

Про можливі зв’язки цих структур із ланцюгами постачання для оборонного сектору, а також роль родичів і довірених осіб екснардепа в управлінні активами читайте в розслідуванні Lenta.UA.

Улітку 2023 року народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов тихо залишив парламент, написавши заяву про складання мандата. Цьому передували гучні викриття журналістів-розслідувачів: нардеп виїхав з України ще на початку року і місяцями не з'являвся на засіданнях Верховної Ради, перебуваючи на власній віллі в елітному районі Відня.

Однак за фасадом віденської нерухомості та тютюнового бізнесу, з яким традиційно пов'язували «короля київських МАФів», ховається значно масштабніша корпоративна павутина:

Куми з родини Віктора Медведчука;

Спільні юридичні адреси в самому центрі Києва;

Мережа довірених осіб (родини Романових та Шаховських);

(родини Романових та Шаховських); Контракти, що виводять на структуру державних закупівель.

Журналісти провели комплексний аналіз реєстрів юридичних осіб, судових рішень та структури власності компаній «Майстер Трейд», «Альбалі» та «Апартмент Груп», щоб відновити схему зв'язків екснардепа.

Кумівство вищої проби: «Віденський патріот» та родина Медведчука

Зв'язок Андрія Холодова з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком — факт, який ексдепутат намагався мінімізувати на початку своєї політичної кар'єри у 2019 році. Проте документальні та сімейні хроніки вказують на глибоку інтеграцію двох родин.

Дружина Холодова — Катерина Шаховська (дизайнерка одягу та власниця бренду весільних суконь) — перебуває у близьких стосунках із кумою Путіна Оксаною Марченко. Марченко є хрещеною матір'ю однієї з дітей Холодова та Шаховської.

Структура сімейного союзу

Віктор МЕДВЕДЧУК (дружина — Оксана МАРЧЕНКО )

(дружина — ) Оксана МАРЧЕНКО — хрещена мати дитини Андрія ХОЛОДОВА та Катерини ШАХОВСЬКОЇ.

— хрещена мати дитини Андрія ХОЛОДОВА та Катерини ШАХОВСЬКОЇ. Андрій ХОЛОДОВ (дружина — Катерина ШАХОВСЬКА)

В українських реаліях подібні зв'язки рідко обмежуються сімейними застоллями. Вони формують бізнес-альянси, де політичний ресурс Медведчука роками гарантував прикриття комерційним структурам, а фігури на зразок Холодова виступали операційними менеджерами та бенефіціарами спільних проєктів.

Корпоративний пазл: Романови, Бойко та точка зборки на Мазепи, 18/29

Щоб зрозуміти, як влаштована бізнес-мережа Холодова, недостатньо вивчати його особисті декларації. Ключ до розгадки — у його найближчому оточенні, на яке оформлювалися основні активи.

Ключові особи мережі

Катерина Шаховська — дружина Холодова, ключовий утримувач сімейних активів та нерухомості.

— дружина Холодова, ключовий утримувач сімейних активів та нерухомості. Сергій Романов та Оксана Романова — багаторічні бізнес-партнери родини Холодових. Оксана Романова — мати Катерини Шаховської (теща Холодова), що робить це «партнерство» суто сімейною справою.

— багаторічні бізнес-партнери родини Холодових. Оксана Романова — мати Катерини Шаховської (теща Холодова), що робить це «партнерство» суто сімейною справою. Єлизавета Бойко — довірена особа, яка фігурує як засновниця та директорка у ключових юридичних особах групи.

Аналіз фірм-операторів (дані ЄДРПОУ)

Вивчення Єдиного державного реєстру юридичних осіб демонструє класичну схему «гніздового» оформлення бізнесу:

Назва компанії Основний профіль Ключові особи & Пов'язаність Реєстраційна адреса ТОВ «Апартмент Груп» Управління нерухомістю, орендний бізнес Єлизавета Бойко, представники родини Романових м. Київ, вул. Івана Мазепи, 18/29 ТОВ «Альбалі» Оптова та роздрібна торгівля Оксана Романова (залучена до перерозподілу фінансових потоків) м. Київ, вул. Івана Мазепи, 18/29 ТОВ «Майстер Трейд» Торговельна діяльність, складська логістика Сергій Романов, Оксана Романова (операційний торговий хаб) м. Київ, вул. Івана Мазепи, 18/29

Примітка: Адреса по вул. Івана Мазепи, 18/29 у Києві є «родовим гніздом» бізнес-структур Шаховської та Холодова, де зареєстровані їхні ключові фірми та елітна нерухомість.

Оборонні закупівлі та державний бюджет: Де перетинаються інтереси?

Найчутливіше питання розслідування — можливий вихід афілійованих із Холодовим структур на підряди Міністерства оборони України та участь у державних закупівлях.

Прямий пошук у системі Prozorro показує, що компанії «Майстер Трейд», «Альбалі» та «Апартмент Груп» не подавали власні заявки напряму на великих тендерах із закупівлі важкого озброєння чи бронетехніки. Подібні структури працюють через багаторівневі ланцюги.

Схема опосередкованої участі в держконтрактах

Бюджет Міноборони / Держзакупівлі (фінансовий потік державних коштів на оборону) Генеральні підрядники / Постачальники обладнання (великі компанії, що виграють прямі тендери) Субпідряди & Логістика / Постачання товарів та екіпірування (другий та третій ланцюги постачальників непродовольчого забезпечення) Прокладки та операційні компанії (ТОВ «Майстер Трейд», ТОВ «Альбалі», ТОВ «Апартмент Груп») Бенефіціари (Романови / Шаховська / Холодов)

Фактори ризику та операційні механізми

Субпідряди та подвійне призначення: Торговельні компанії групи («Майстер Трейд», «Альбалі») володіють потужностями для постачання непродовольчого забезпечення, спецекіпірування, складського обладнання та комплектуючих. Аналіз суміжних контрагентів показує, що дані ТОВ виступали постачальниками другого та третього ланцюга для великих генеральних підрядників МОУ.

Торговельні компанії групи («Майстер Трейд», «Альбалі») володіють потужностями для постачання непродовольчого забезпечення, спецекіпірування, складського обладнання та комплектуючих. Аналіз суміжних контрагентів показує, що дані ТОВ виступали постачальниками другого та третього ланцюга для великих генеральних підрядників МОУ. Маржинальність та завищення цін: У ланцюгах постачання товарів для потреб оборони саме на рівні посередників («субпідрядних торгових хабів») формується основна націнка. Збіг профілів діяльності «Майстер Трейд» із номенклатурою постачання створює маркер ризику завищення кошторисної вартості.

У ланцюгах постачання товарів для потреб оборони саме на рівні посередників («субпідрядних торгових хабів») формується основна націнка. Збіг профілів діяльності «Майстер Трейд» із номенклатурою постачання створює маркер ризику завищення кошторисної вартості. Політичне лобі: Перебуваючи у статусі народного депутата та члена профільних комітетів, Андрій Холодов мав ресурс впливу на формування умов закупівель та проходження платежів через Держказначейство для «дружніх» контрагентів.

Увага антикорупційних органів: НАБУ та НАЗК

Інтерес правоохоронних та контролюючих органів до фігури Холодова та його бізнес-мережі розвивався за двома ключовими напрямами:

НАЗК: Недекларування та іноземні активи

Національне агентство з питань запобігання корупції неодноразово фіксувало порушення у деклараціях екснардепа. Йдеться про приховані закордонні рахунки, нерухомість в Австрії (оформлену на структури, пов'язані з Шаховською та Романовими), а також невідповідність офіційних доходів родини реальному способу життя.

НАБУ та САП: Аналіз ланцюгів закупівель

За даними джерел в антикорупційних органах, у межах розслідування масштабних зловживань під час закупівель Міністерства оборони (зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення та обладнання) детективи НАБУ вивчають схеми виведення коштів через ланцюги пов'язаних ТОВ.

Хоча особисто Холодову наразі не вручено підозру в контексті прямої фальсифікації оборонних контрактів, комерційні структури з його найближчого оточення — «Майстер Трейд» та «Альбалі» — фігурують в аналітичних матеріалах бюро як можливі ланки конвертаційно-логістичних ланцюгів, задіяних у освоєнні бюджетних коштів.

Висновки розслідування

Сформована сімейна монополія: Андрій Холодов вибудував корпоративну мережу, повністю оформлену на близьких родичів (дружина Катерина Шаховська, теща Оксана Романова) та довірених осіб (Єлизавета Бойко, Сергій Романов).

Токсичний слід Медведчука: Кумівство з Оксаною Марченко та Віктором Медведчуком — це не просто деталь біографії, а фундамент, на якому будувався політичний та комерційний капітал групи Холодова.

Ризики у сфері держказни: Мережа юридичних осіб (ТОВ «Майстер Трейд», ТОВ «Альбалі», ТОВ «Апартмент Груп») являє собою готовий операційний каркас. Перевірка їхньої участі в ланцюгах постачання для сектору оборони вказує на наявність опосередкованих зв'язків із держконтрактами через механізм субпідрядів та торговельних посередників.

Матеріали розслідування передано до профільних антикорупційних органів для проведення повного аудиту контрактів за участю зазначених юридичних осіб.