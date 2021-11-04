Киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известной группировки «Armagedon», осуществившей более 5 тыс. кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими оказались офицеры «Крымского» ФСБ, а также предатели, перешедшие на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году, сообщил пресс-центр ведомства.

Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и «прикрытия» в сети Интернет.

В настоящее время 5 участникам хакерской группы объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По имеющейся информации, хакерская группировка «Armagedon» – это специальный проект ФСБ РФ, прицельно «работавший» по Украине. Это направление работы координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

С момента российской агрессии в 2014 году это подразделение ФСБ осуществило более 5 тыс. кибератак и пыталось «заразить» более полутора тысяч правительственных компьютерных систем. Основными целями злоумышленников были:

контроль над объектами критической инфраструктуры (электростанции, системы тепло- и водоснабжения);

похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом (сектор безопасности и обороны; государственные учреждения);

проведение акций информационно-психологического воздействия;

блокировка информационных систем.

Проводятся следственные действия и экспертные исследования для привлечения сотрудников ФСБ РФ к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114 (шпионаж);

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин);

ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств).

Принимаются меры по локализации и нейтрализации киберагрессии РФ против Украины.