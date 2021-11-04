По представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Представляя кандидатуру Резникова на должность главы Минобороны в сессионном зале парламента, Зеленский заявил, что новый министр, как и его предшественник, будет работать на укрепление обороноспособности Украины.

«Сегодня для министра обороны важнее всего быть в «зале славы» украинских бойцов – то есть пользоваться именно среди них безусловным уважением и высоким авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска. Что важно – обеспечивать достойные условия для наших защитников и защитниц Украины», – сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Андрея Тарана за работу в должности министра обороны Украины и призвал народных депутатов поддержать кандидатуру Резникова.

Резников, обращаясь к парламентариям, отметил, что Министерство обороны, гражданское ведомство должно формировать политику и видение армии и создавать условия, чтобы Вооруженные силы Украины могли эффективно давать отпор врагу.

«Война с Россией идет уже восьмой год. Гибридный характер конфликта, военный потенциал государства-оккупанта, а также ситуация безопасности в мире требуют, чтобы ответ Украины на эти вызовы был комплексным и адаптивным. Цена эскалации должна быть неприемлема для агрессора, а стоимость временной оккупации наших территорий – постоянно для него расти», – отметил Резников.

Он также очертил основные направления своей работы в новой должности. В частности, обеспечение синергии деятельности Министерства обороны, Генерального штаба и профильного комитета Верховной Рады Украины. Также Минобороны должно тесно сотрудничать с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

«Совместно мы должны постепенно изменить структуру оборонного бюджета, чтобы это был бюджет современной боеспособной армии», – убежден он.

Кроме того, Резников отметил приоритетность расширения стратегического сотрудничества с НАТО и США. Есть значительный потенциал для углубления взаимодействия с Великобританией, Канадой, Польшей, Турцией, странами Балтии.

«В рамках стратегических отношений с США нужно наполнять содержание договоренности, закрепленные во время визита Президента Украины в Вашингтон», – отметил он.

Еще одним приоритетом он назвал изменение подхода к кадровой политике в армии и превращение ВСУ в мощного работодателя, борющегося за лучшие кадры и заботящегося о людях от начала выбора профессии и до адаптации после службы.

Следующее направление, по словам Резникова, – повышение качества управления.

«Первым моим шагом будет полный аудит Министерства, анализ внутренних процессов и документооборота. Украинская «бумажная» армия должна остаться в прошлом», – подчеркнул он.

Как отметил Резников, особое внимание будет уделено организации оборонных закупок, а также завершению разграничения полномочий между Министерством обороны и ВСУ.

«Сильная армия – это один из мощнейших дипломатических аргументов в мирном процессе. Хотим мира? Хотим вернуть Крым, оккупированные территории Донбасса и Луганщины? Следует повышать обороноспособность и устойчивость страны», – подчеркнул он.

«Результаты деятельности Министерства влияют на весь сектор и отражаются на устойчивости страны в целом. Поэтому я воспринимаю представление на эту должность как великую честь и в то же время понимаю весь вес ответственности», – резюмировал Резников.