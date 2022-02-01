Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании по случаю открытия 7-ой сессии Верховной Рады, заявил о стабилизации украинской экономики и перевыполнении поступлений в бюджет в январе на 7 млрд грн.

«Наша экономика стабилизируется, в финансовой системе все под контролем, поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 миллиардов. Гривня чувствует себя лучше – вчера укрепилась на 30 копеек, постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу», – рассказал Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика по украинским облигациям.

«Их котировки возвращаются на свой прежний уровень, поэтому финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом», – подчеркнул он.

Также, по словам Зеленского, в стране достаточно запасов газа и угля. Впервые за 30 лет работают все энергоблоки АЭС, поэтому наше государство использует весь потенциал атомной энергетики.

Золотовалютные резервы Украины остаются на рекордном уровне, защищающим курс национальной валюты от резких колебаний и укрепляющим экономический иммунитет, отметил он.

Кроме того, раздаются сигналы о готовности к оказанию финансовой поддержки Украине со стороны международных партнеров.

«За них я благодарю Евросоюз, благодарю лидеров европейских государств, США, Канаду и всех, кто вскоре будет готов объявить подобные решения», – сказал Президент.