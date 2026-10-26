ВАКС постановив зменшити заставу для Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) значно зменшив розмір застави для нардепки Юлії Тимошенко - з понад 33 млн грн до понад 266 тис. грн.

Про це суддя Олег Ткаченко сказав під час підготовчого засідання у ВАКС у справі Тимошенко, передає Ukrinform.

“Суд постановив: зменшити розмір застави, остаточно встановивши розмір заставу у розмірі 266 тисяч 240 гривень Ухвала оскарженню не підлягає”, - повідомив він.

Відповідне клопотання раніше подала сторона захисту фігурантки.

Сама ж Тимошенко під час засідання просила суд оцінити актуальну необхідність подальшого застосування раніше визначеного їй розміру застави у понад 33 мільйони гривень.

“Сьогодні перед судом уже не прогноз моєї майбутньої поведінки - сьогодні перед ним уже фактичний результат понад 8 місяців кримінального провадження. Я ніколи нікуди ні від кого не бігала і бігти не збираюся. Я не порушила жоден раз своїх обов’язків, будь-яких”, - сказала вона.

Також вона акцентувала увагу суду на тому, що сторона захисту намагається діяти “дуже і дуже законно”, щоб не було ніяких сумнівів у їх бажанні “як можливо швидше довести, що ця справа - сфальшована”.

Прокурор зі свого боку заперечував проти задоволення клопотання Тимошенко.

Проте суд все ж зменшив їй заставу.

Окремо нардепка нагадала під час засідання про аудіодоказ і про те, що, за її словами, він - це єдине, що їй інкримінується у цьому процесі.

“Окрім того, у нас є експертизи найвищого міжнародного рівня, що цей запис змонтовано”, - заявила вона.

Наступне засідання у цій справі призначено на 29 жовтня на 10:00.

ForUA нагадує, 14 січня 2026 року САП і НАБУ повідомили про підозру керівниці депутатської фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам.

ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави – понад 33 млн грн. Було внесено всю суму застави.

Тимошенко під час обрання їй запобіжного заходу у ВАКС заявила, що її “писав” нардеп від “Слуги народу” Ігор Копитін, який, за її словами, фігурує в матеріалах справи під псевдонімом “Мазур”.

Вона також заявляла, що оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до неї жодного відношення, і пообіцяла довести безпідставність звинувачень проти неї у суді.

ВАКС 21 січня арештував майно Юлії Тимошенко, але не все. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про що просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловікові нардепки Олександру Тимошенку, а саме - на автомобілі Toyota Land Cruiser 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі.

16 лютого Апеляційна палата ВАКС частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

26 травня прокурор САП направив до Вищого антикорсуду обвинувальний акт стосовно Тимошенко.

7 липня ВАКС скасував покладені на Тимошенко процесуальні обов’язки.