8 октября в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы», третьему лицу, а именно работнику охраны банка, сообщается о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Об этом информирует прокуратура Киева.

Кроме того, сообщается о новом подозрении другому должностному лицу банка, которое ранее получило статус подозреваемого в данном производстве.

Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное лишение свободы (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Как сообщалось ранее, 8 октября о новом подозрение по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины также было сообщено одному из руководителей этого финансового учреждения.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Мецгер сложил полномочия на время расследования инцидента. Наблюдательный совет Укрэксимбанка принял решение отстранить его.

«Схемы» обнародовали расследование об «Укрэксимбанке».