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ГБР обращает внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство возбуждено не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

«В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия как дело. Есть уголовное производство, возбужденное по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще», - заявили в ведомстве.

В случае необходимости ГБР может предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию.

В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

«Еще раз подчеркиваем никакого «дела» против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет, и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал ForUm, следователи Госбюро расследований изучают видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Facebook, где он производит выстрелы из «Гаубицы Д-20» калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: «по оккупантам огонь».

Сам журналист заявил, что Зеленский отомстил ему за «свою позорную пресс-конференцию».

Министерство обороны Украины также осудило публикацию.
ForUm

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