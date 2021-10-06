Официальная позиция Офиса президента по инциденту с журналистами «Схем» в кабинете главы Укрэксимбанка безусловно четкая, конкретная и полностью соотносится с общественным осуждением действий руководства государственного банка, заявил советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о структуре какого уровня говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе. Правила уважения к журналистской работе и формате предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать», - сказал он.

В ОП отметили, что по состоянию на данный момент Национальная полиция и Наблюдательный совет Укрэксимбанка сделали соответствующие заявления. Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

«По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки. Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, на журналистов «Схем» совершили нападение в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Позже в банке заявили, что журналист Радио Свобода Кирилл Овсяный якобы запрашивал у главы Укрэксимбанка информацию, составляющую банковскую тайну.

Журналисты программы «Схемы» обнародовали видео нападения на них в кабинете Мецгера.

По данному факту инспекторы отдела дознания Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.