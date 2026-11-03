Кирило Буданов про події у Петропавлівській Борщагівці: «Ніхто не має права творити свавілля»

Голова Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував учорашні події у Петропавлівській Борщагівці Київської області, наголосивши на неприпустимості розколу українського суспільства та протиставлення армії власному народу. За його словами, обставини інциденту вже розслідують правоохоронні органи, а причетні до нього особи мають бути встановлені та покарані.

Буданов підкреслив, що подібні ситуації є особливо небезпечними в умовах повномасштабної війни, коли єдність українців має вирішальне значення.

«Розділяти українців, стикати нас лобами між собою, протиставляти армію власному народу – це цинічний і давно відомий метод», – заявив очільник ОП.

За його словами, вже достеменно відомо, що вчорашні події у Петропавлівській Борщагівці відбулися не без стороннього впливу. Конкретних осіб та ініціаторів інциденту обов'язково встановлять і притягнуть до відповідальності.

Крім того, Буданов повідомив, що відповідні висновки мають бути зроблені й усередині силових структур. Генеральна прокуратура та інші уповноважені органи вже розпочали об'єктивне розслідування.

«Ніхто не має права творити свавілля. Кожен з нас має пам'ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг», – наголосив він.

Окремо керівник Офісу президента звернувся до представників медіа, подякувавши журналістам, які намагаються розібратися в обставинах події та забезпечити об'єктивне висвітлення ситуації.

Буданов закликав українців бути відповідальними у своїх рішеннях, не піддаватися на провокації та пам'ятати, що сила України полягає у спільних діях, взаємній підтримці та повазі до українських військових.

«Україна, вся її сила, всі її можливості – це те, що ми робимо спільно, допомагаючи один одному і обов'язково шануючи українських воїнів», – підсумував голова ОП.