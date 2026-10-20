Буданов спростував окупацію Добропілля та звинуватив командування РФ у дезінформації

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 20 жовтня спростував заяви російського командування про нібито окупацію Добропілля на Донеччині. За його словами, місто перебуває під контролем України.

Про це Буданов написав у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що на тлі переговорів заради «стійкого миру, який потрібен не лише Україні», усі сторони мають об'єктивно оцінювати ситуацію та поширювати правдиву інформацію.

«Об’єктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне “захоплення” цього українського міста російськими військами не йдеться», — заявив керівник ОП.

Буданов також звинуватив командувача російського угруповання військ «Центр» Андрія Іванаєва в навмисній дезінформації президента Росії. За словами керівника Офісу президента, російський командувач залякує підлеглих і ставить їм нереальні завдання, вимагаючи за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського міста.

«Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність», — додав Буданов.

Днями Генеральний штаб Росії заявив про нібито захоплення Добропілля. На підтвердження російське Міноборони опублікувало відео, однак кадри з нього, ймовірно, створили за допомогою штучного інтелекту.