Зеленський звільнив Мудру з посади заступника голови ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

Відповідний указ №734/2026 опубліковано на сайті президента у середу.

НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. Серед можливих фігурантів справи - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.

Фото: facebook.com/irynа mudra.