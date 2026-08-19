Зеленський звільнив Мудру з посади заступника голови ОП

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.
Відповідний указ №734/2026 опубліковано на сайті президента у середу.
НАБУ та САП проводять спецоперацію із викриття злочинної організації, яка діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів. Серед можливих фігурантів справи - заступниця керівника ОП Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась.
Фото: facebook.com/irynа mudra.Автор: Галина Роюк