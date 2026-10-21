ISW назвав угоду США про російський дизель односторонньою поступкою Кремлю

Перший танкер із російським дизельним пальним вирушить до США 22 жовтня. Судно має водотоннажність 40 тисяч тонн. Надалі Росія планує продовжити такі постачання.

Про це заявив віцепрем’єр Росії Олександр Новак, повідомляє Радіо Свобода.

«А далі будуть наступні, безумовно, партії», — сказав Новак.

За його словами, остаточний контракт між Росією та США на постачання дизельного пального перебуває на завершальній стадії. Напрямки постачання ще мають уточнити. Новак також припустив, що в межах домовленостей російське пальне зможуть отримувати й інші країни.

Він зазначив, що Росія поки не відновила експорт у повному обсязі через можливості своїх нафтопереробних заводів. За прогнозом Новака, повернутися до колишніх обсягів експорту країна зможе до кінця року. Після цього інші держави також зможуть отримувати обсяги пального, які купували раніше.

18 жовтня влада Туреччини заявила про намір закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах угоди з Вашингтоном.

Кремлівський лідер Владімір Путін підтвердив відправлення першого танкера під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом 21 жовтня.

На початку жовтня стало відомо про домовленість між керівництвом США та Росії щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Згодом Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з дизельним пальним російського походження, раніше заборонені американськими санкціями. Дозвіл діє до 7 квітня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення. За його словами, послаблення санкційного тиску без домовленостей про деескалацію дасть Росії змогу й надалі фінансувати війну.

В Інституті вивчення війни (ISW) рішення США щодо постачання російського дизелю назвали односторонньою поступкою Кремлю.