Підсанкційний танкер везе російський дизель до США

Три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США за домовленістю Трампа з Путіним.

Один з них перебуває під санкціями ЄС, Великобританії та Канади, повідомляє Financial Times.

Йдеться про танкер Leruo під прапором Сьєрра-Леоне, який належить гонконзькому власнику. За даними MarineTraffic, він вказує прибуття до атлантичного узбережжя США 11 листопада. Європейські санкції проти судна запровадили за перевезення російських вантажів та ризиковані практики, зокрема вимкнення системи визначення місцезнаходження.

Першим, 7 листопада, до Нью-Йорка має прибути Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн дизелю. Це станеться через чотири дні після проміжних виборів до Конгресу. Ще один танкер, Talisman, очікують на східному узбережжі 9 листопада. Водночас судна можуть змінювати заявлений пункт призначення.

Це перші поставки, дозволені американською владою в межах дизельної угоди Трампа з Путіним. Президент США розраховує завдяки російському пальному знизити ціни перед виборами.

Фото: vesselfinder.com.