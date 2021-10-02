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Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители сейчас имеют таких более 10.

Об этом сообщает на брифинге генпрокурора Украины Ирину Венедиктову во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

«Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не отвергаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем», - рассказала Венедиктова.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.
ForUm

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