Президент Дональд Трамп заявив, що продаж американського озброєння європейським країнам приносить США прибутки.

Трамп розповів, що США не надають Європі знижок на військове обладнання. На думку американського президента, більшу частину придбаної зброї європейські партнери передають Україні, повідомляє Fox News.

"Думаю, вони здебільшого передають її Україні. Але ми її продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу", - сказав він.

Трамп зазначив, що війна РФ проти України не впливає на США.

"Це на нас не впливає. Насправді, мабуть, можна сказати, що ми отримуємо за це повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добряче заробляємо", - сказав він.

Фото: Білий дім.