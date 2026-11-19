Apartel Kosyno Family Resort у Закарпатській області здобув перемогу в номінації Best Destination Resort на Ukrainian Hospitality Awards 2026. Нагороду вручили 20 жовтня під час церемонії в InterContinental Kyiv.

Нагороду вручили 20 жовтня під час церемонії в InterContinental Kyiv.

Номінація Best Destination Resort входить до категорії Country & Gastronomic, яка охоплює заміські готелі та курорти різних форматів. Цьогоріч у п’яти номінаціях цієї категорії до фіналу пройшли 34 учасники.

Премію Ukrainian Hospitality Awards організовує клуб готельєрів та рестораторів Hoteliero. Вона проводиться з 2011 року. Переможців визначає незалежна експертна рада, яка розглядає конкурсні матеріали, репутацію учасників та інші показники відповідно до методології премії. Процедуру оцінювання перевіряє аудиторська компанія RSM Ukraine.

Формат destination resort передбачає розвиток курорту як самостійної туристичної локації, де гості можуть провести повноцінну відпустку. У таких комплексах проживання доповнюють можливості для відпочинку, оздоровлення, спорту та дозвілля.

Apartel Kosyno Family Resort розташований у селі Косонь Берегівського району Закарпатської області. В основі курорту лежить концепція «Один курорт – п’ять вод», яка об’єднує прісну, мінеральну, термальну, солону та лікувально-оздоровчу воду. Особливе місце займають термальні джерела Косино, які є однією з головних туристичних принад регіону. На території комплексу працюють басейни, аквапарк із водними гірками та SPA-зони.

Курорт орієнтований передусім на сімейний відпочинок. Його інфраструктуру доповнюють Medical & Biohacking Center, ресторани GRANO та Granellino, тенісні корти, майданчики для паделу, дитячий клуб і розважальні програми.

Поєднання різних видів відпочинку в межах одного комплексу відповідає змінам, які сьогодні відбуваються в готельному бізнесі. Курорти дедалі більше уваги приділяють тому, як гості проводять час під час перебування, які послуги обирають і що впливає на їхнє рішення повернутися.

На думку співвласників Apartel Resorts, ця тенденція визначатиме розвиток курортного сегмента найближчими роками.

«Ми створювали Apartel Kosyno як курорт, де можна провести повноцінну відпустку всією сім’єю. Нам було важливо, щоб батьки могли відпочити й подбати про здоров’я, а діти мали достатньо можливостей для цікавого дозвілля. Тому перемога в номінації Best Destination Resort підтверджує, що ми обрали правильний шлях, і мотивує нас надалі розвивати курорт, враховуючи побажання гостей», – зазначив співвласник Apartel Resorts Василь Крулько.

Apartel Kosyno став одним із трьох проєктів мережі, які отримали нагороди Ukrainian Hospitality Awards 2026. Ще дві відзнаки здобули об'єкти у Львівській області: Apartel Skhidnytsya Wellness Resort переміг у номінації Best Medical Hotel, а ресторан Grand Terrace при цьому курорті отримав нагороду Best Restaurant in a Hotel.