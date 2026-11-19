Путін та президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі у Китаї в четвер обговорювали Україну.

Путін і Трамп обговорили питання щодо двосторонніх відносин та врегулювання ситуації в Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч пройшла добре, обговорили питання підготовки до тристороннього саміту. Також обговорили деякі питання, що стосуються наших двосторонніх відносин. Ну і, звісно, торкнулися безпосередньо питань врегулювання українського конфлікту", – сказав помічник Путіна Юрій Ушаков.

На запитання, чи була тема України головною на минулій зустрічі, Ушаков відповів: "Можна сказати, що так".

"Ця зустріч мала підготовчий характер перед тристороннім самітом. На мою думку, жодна зі сторін не робила особливо важливих заяв. Адже ми готуємося до найважливішого заходу, який відбудеться у тристоронньому форматі", – сказав він.

Ушаков додав, що після зустрічі Путін мав чудовий настрій. За його словами, зустріч тривала близько 35–40 хвилин.

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