У районі Керчі вночі пролунали чипсленні потужні вибухи, очевидці повідомляли про проліт ракет і яскраві спалахи поблизу незаконної споруди.

За інформацією «Кримського вітру», перші вибухи в Керчі пролунали близько 00:50. Загалом очевидці нарахували 15–16 вибухів. Частина з них, за попередніми даними, була роботою російської протиповітряної оборони. Підписники каналу також повідомляли про яскраві спалахи в районі Керченського мосту та можливі влучання в залізничну частину споруди.

Канал Exilenova+ уточнив, що, за попередньою інформацією, міст повторно атакували ракетами. За словами очевидців, у напрямку мосту летіли важкі боєприпаси, після чого пролунали потужні вибухи.

Згодом атаку підтвердив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він заявив, що рух Кримським мостом перекрито, а відповідні служби оцінюють завдані збитки.

Офіційної інформації про масштаби пошкоджень та наслідки повторної атаки наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, Кримський міст за добу зазнав подвійного удару.