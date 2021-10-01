1 октября с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Прекращение «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должно повлечь за собой санкции в отношении оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Прибывшего в Грузию Михаила Саакашвили задержали местные силовики.

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу достигла 100 евро за МВт/ч, или $1197 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать электронные больничные.

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19.

С начала суток, 1 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, подделывали медицинские данные, с требованием отстранить руководителей.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за «маленьких мелочей, о которых стыдно говорить» и различий во мнениях.

В Киеве стреляли в водителя председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова.

Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВтч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц.

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями международных олимпиад, их педагогами, победителями конкурса «Учитель года» и членами Совета Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 1 октября, зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания COVID-19.

Российские наемники начали демонтаж «таможенных постов» между оккупированными РФ частями Луганской и Донецкой областей.