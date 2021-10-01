В Киеве стреляли в водителя председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», – написал он.

По словам Хромова, пуля или дробь задела подбородок водителя, угрозы его здоровью или жизни нету.

«Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», – подчеркнул он.