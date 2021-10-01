также в разделеСтолица
COVID-19 в Киеве: Почти 600 новых больных и 13 смертей 14
В Киеве горела гимназия, эвакуировали 1500 детей 12
Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента 16
В Киеве за сутки обнаружили 563 больных коронавирусом 16
СБУ задержала в Киеве группировку фальшивомонетчиков 16
Киевлянин насмерть забил мужчину на автозаправке 95
В Киеве за сутки обнаружили 583 больных COVID-19, 7 человек умерли 24
Первый зам Кличко заявил, что будет судиться из-за клеветы 14
Киеву вернули участок земли на Совских прудах 12
В Киеве за сутки обнаружили более 460 больных коронавирусом 13
В Киеве госпитализировали более сотни больных с подозрением на COVID-19 12
Вакцинироваться можно еще в одном киевском ТРЦ 13
Ночью в Киеве горел хостел, погиб мужчина 18
В КГГА прокомментировали информацию о якобы приватизации острова на Днепре 31
В КГГА рассказали, будут ли закрывать транспорт в случае локдауна 20
В Киеве за сутки зафиксировано почти 500 новых случаев COVID-19 17
В Киеве определили 16 больниц для приема пациентов с COVID-19 15
В киевских школах откроют пункты COVID-вакцинации 11

В Киеве стреляли в водителя председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», – написал он.

По словам Хромова, пуля или дробь задела подбородок водителя, угрозы его здоровью или жизни нету.

«Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего человека. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», – подчеркнул он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги