Прибывшего в Грузию Михаила Саакашвили задержали местные силовики. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает 1tv.

«Хочу сообщить общественности, что третий президент Грузии, находящийся в розыске Михаил Саакашвили, задержан», — заявил он на специальном брифинге.

«Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем», — отметил Гарибашвили.

Ранее появились сообщения, что Саакашвили, проживающий в настоящее время в Украине, вернулся на родину. В пятницу он разместил на своей странице в соцсетях видеокадры, предположительно из Батуми.

Напомним, Михаил Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии незадолго перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.