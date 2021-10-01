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С начала суток, 1 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Новоалександровки и Новозвановки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм.

Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию.

Потерь среди гражданского населения нет.

Позиции наших защитников вблизи Лебединського попали под обстрел из гранатометов различных систем.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а также применил БПЛА и совершил сброс ВОГ-17.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другой - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.
ForUm

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