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Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

В соответствии с указом №71 президента Украины очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре.

29 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление «Об утверждении численности граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре декабре 2021».

Первые отправки в войска планируется начать 5 октября, завершится призыв 21 декабря. Кабинет Министров установил численность будущих срочников в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил - 6500 человек, Национальной гвардии - 4775 человек, Государственной пограничной службы - 1700 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Общий объем расходов в сумме 71,1 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Для призыва в Вооруженные силы Украины выделено 34,1 млн грн, Национальной гвардии - 25,0 млн грн, Государственной пограничной службы – 8,9 млн грн, Государственной специальной службы транспорта – 3,1 млн грн.

Призывные комиссии начнут работу 1 октября 2021. Подготовительные мероприятия к проведению призыва были начаты 1 сентября 2021.

На срочную военную службу в октябре-декабре 2021 призываются граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться.
ForUm

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