Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, подделывали медицинские данные, с требованием отстранить руководителей, передает Укринформ.

«Министерство здравоохранения направило письма-представления к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить от работы руководителей тех учреждений, где врачи, возможно, подделывали документы о вакцинации, на время уголовного производства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и расторжение контракта между учреждением и Национальной службой здоровья, и тогда территориальная громада будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

В Минздраве напомнили, что с начала года открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.