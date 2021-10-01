Российские наемники начали демонтаж «таможенных постов» между оккупированными РФ частями Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщают ресурсы боевиков, передает УНИАН.

С 1 октября «таможенный комитет ЛНР» прекратил осуществлять таможенный контроль товаров и транспортных средств на границе с ОРДО «в рамках реализации договора» о создании «единой таможенной территории» и развития «экономической интеграции» между оккупированными частями восточных областей.

С проезжей части в 10:00 начали убирать заграждения и ограничительные знаки. С донецкой стороны оккупанты проводят такие же действия.

«Таможня» между ОРДО и ОРЛО есть на всех четырех автомобильных пунктах пропуска: «Дебальцево», «Снежное», «Никишино» и «759-й км трассы М-03».

В рамках «договора» так называемые незаконные «республики» вводят «единый таможенный тариф», единый порядок регулирования «внешнеторговой деятельности», унифицирование «законодательства» в сфере таможенного регулирования и прочее.

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году, захватив отдельные территории Донецкой и Луганской областей и оккупировав Крым.

Ряд стран мира осудил действия Москвы и ввел против должностных лиц РФ и предприятий санкции. Также мир не признает Крым за Россией и считает власть ОРДЛО оккупационной и управляемой из Кремля.