В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать электронные больничные. Об этом сообщили во время совместного брифинга представители Минцифры, Минздрава, Минсоцполитики и ПФУ.

В июне этого года стартовал переходный этап запуска электронных больничных по всей Украине. К единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. В общем сформировали почти миллион е-больничных.

«Электронные больничные – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения. Цифровизация помогает уменьшить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов. Ведь больничные – одна из самых популярных услуг в Украине. Реформировать их пытались почти 10 лет. Благодаря совместной работе это стало возможным – всего за 4 месяца электронные больничные начали выдавать почти в каждой больнице Украины», - отметил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для эффективного запуска электронных больничных Минцифра, МЗ, НСЗУ и представители МИС сделали несколько тренингов и вебинаров для врачей о том, как правильно формировать медицинские заключения и листки нетрудоспособности в электронном формате и работать с ними.

«Электронные больничные – это прозрачный, удобный для пациента и подотчетный для врача процесс фиксации предоставления медицинских услуг и дальнейших страховых выплат. Пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту. На сегодня уже создано более 1,1 миллиона электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в 2991 заведении 47 тысячами врачей», - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Е-больничные будут разделяться на две части. Медицинское заключение – это документ после обследования врача, в котором содержится общий диагноз. Врач создает его в Реестре и заверяет его электронной подписью. Вы получите об этом смс-сообщение. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. И там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже с ПФУ. Работодатель сможет увидеть ваш больничный на портале ПФУ.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала: «Э-больничные - это шаг навстречу людям. Если до сих пор надо было собирать кучу справок и печатей, то новая система устраняет все сложности для человека. Реестры обмениваются информацией между собой без бумаг. Теперь врачи лечат, люди выздоравливают, работодатели видят, что работники на больничном с первого дня, документы обрабатываются автоматизировано, и человек получает выплаты без лишних задержек».

Информацию, содержащуюся в медицинском заключении, подписывает врач лично электронной подписью. Это означает, что медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит. Попытка их подделать - например, выдать больничный человеку, который не болел, - может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. За этим будут следить рабочие Фонда социального страхования.

«Электронные больничные листы формируются автоматически, что удобно для украинцев. Больше нет необходимости собирать справки и стоять в очередях. Это ускорит процесс получения выплат. К тому же, каждый сможет проверить информацию о себе в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Благодаря этому процесс станет более открытым, а коррупционные риски уменьшатся», - отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Проект реализуется Минцифрой совместно с Минздравом Украины, НСЗУ, Минсоцполитики, Фондом соцстрахования, ПФУ и при поддержке Программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.