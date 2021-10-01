также в разделеОбщество
СБУ заявила о предотвращении диверсий в зоне ООС: нашли схроны боевиков 14
«Схемы»: «Антонов» переплачивает миллионы за заправку своих самолетов 17
Чиновницу Госгеокадастра задержали на попытке подкупа следователя ГБР 10
СМИ: Элитный поселок Big Kozin начал строительство на украденной земле 18
На ремонте дорог на Юге и Центре Украины украли миллионы гривен 17
Чиновник лесхоза на Харьковщине поручил купить «Урал» за двойную цену 18
30 сентября. Картина дня 26
Всеукраинский совет церквей выступил против «навязывания гендерной идеологии» 17
Ляшко: Речь о локдауне пока не идет 14
Ляшко: Невакцинированных не будут увольнять с работы 155
В «Дии» теперь можно получить COVID-сертификат о прививках разными вакцинами 15
В ОАСК жалуются, что им нечем платить зарплату сотрудникам 21
Зеленский предложил сделать Одессу приоритетным курортом 14
Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Польшей 16
С завтрашнего дня авто обязаны ездить с включенными фарами 56
Украина планирует организовать еще один эвакуационный рейс из Афганистана 17
СБУ задержала дельцов, «продававших» украинских моряков для перевозки нелегалов 15
Украина занимает 19 место в мире по числу случаев COVID-19 49

В Украине с 1 октября все учреждения здравоохранения будут выдавать электронные больничные. Об этом сообщили во время совместного брифинга представители Минцифры, Минздрава, Минсоцполитики и ПФУ.

В июне этого года стартовал переходный этап запуска электронных больничных по всей Украине. К единой информационной медицинской системе за это время удалось подключить почти все украинские больницы, а это около 3 тысяч. В общем сформировали почти миллион е-больничных.

«Электронные больничные – один из важнейших шагов к режиму без бумаг в сфере здравоохранения. Цифровизация помогает уменьшить нагрузку на врачей и упростить получение страховых выплат для пациентов. Ведь больничные – одна из самых популярных услуг в Украине. Реформировать их пытались почти 10 лет. Благодаря совместной работе это стало возможным – всего за 4 месяца электронные больничные начали выдавать почти в каждой больнице Украины», - отметил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Для эффективного запуска электронных больничных Минцифра, МЗ, НСЗУ и представители МИС сделали несколько тренингов и вебинаров для врачей о том, как правильно формировать медицинские заключения и листки нетрудоспособности в электронном формате и работать с ними.

«Электронные больничные – это прозрачный, удобный для пациента и подотчетный для врача процесс фиксации предоставления медицинских услуг и дальнейших страховых выплат. Пациенту больше не придется тратить свое время на бумажную волокиту. На сегодня уже создано более 1,1 миллиона электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности в 2991 заведении 47 тысячами врачей», - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Е-больничные будут разделяться на две части. Медицинское заключение – это документ после обследования врача, в котором содержится общий диагноз. Врач создает его в Реестре и заверяет его электронной подписью. Вы получите об этом смс-сообщение. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. И там формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже с ПФУ. Работодатель сможет увидеть ваш больничный на портале ПФУ.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала: «Э-больничные - это шаг навстречу людям. Если до сих пор надо было собирать кучу справок и печатей, то новая система устраняет все сложности для человека. Реестры обмениваются информацией между собой без бумаг. Теперь врачи лечат, люди выздоравливают, работодатели видят, что работники на больничном с первого дня, документы обрабатываются автоматизировано, и человек получает выплаты без лишних задержек».

Информацию, содержащуюся в медицинском заключении, подписывает врач лично электронной подписью. Это означает, что медработник несет полную ответственность за данные, которые он туда вносит. Попытка их подделать - например, выдать больничный человеку, который не болел, - может привести к лишению врача и даже учреждения медицинской лицензии. За этим будут следить рабочие Фонда социального страхования.

«Электронные больничные листы формируются автоматически, что удобно для украинцев. Больше нет необходимости собирать справки и стоять в очередях. Это ускорит процесс получения выплат. К тому же, каждый сможет проверить информацию о себе в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Благодаря этому процесс станет более открытым, а коррупционные риски уменьшатся», - отметил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Проект реализуется Минцифрой совместно с Минздравом Украины, НСЗУ, Минсоцполитики, Фондом соцстрахования, ПФУ и при поддержке Программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
26
Теги