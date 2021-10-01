Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщает Zaxid.net.

В частности, житель Ивано-Франковщины и жительница Хмельницкого получили штрафы. Оба попали в поле зрения правоохранителей, когда пытались пересечь с поддельными документами польскую границу.

В первом случае мужчина по имени Анатолий Иванцюк из села Бабче Ивано-Франковской области нашел в интернете бланк о прививке вакциной Pfizer с реквизитами областной клинической больницы, скачал его на компьютер, вписал туда свои данные и своего сына, после чего подделал подписи врача.

15 сентября Иванцюк попытался пересечь границу в сторону Польши в пункте пропуска «Рава-Русская - Гребенное». Однако пограничники просканировали документ и поняли, что он ненастоящий. Мужчину задержали за подделку. Суд признал его виновным и назначил 850 гривен штрафа.

В тот же день другой судья рассмотрел похожее дело. Работница АЗС «БРСМ» в Хмельницком Алена Михалюк тоже загрузила из интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer с реквизитами медицинского учреждения «Мирамед», внесла туда свои данные и подделала подпись врача.

Ее задержали при пересечении границы с поддельным сертификатом в ЧП «Рава-Русская - Гребенное» 11 сентября. Жовковский райсуд оштрафовал женщину на 850 грн.

Свои приговоры оба могут обжаловать в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

Отмечается, что за последний месяц украинские пограничники обнаружили более 500 таких фальшивых сертификатов. В основном люди заказывают их в интернете или непосредственно в очереди на границе. Всего с начала года полиция уже открыла 357 уголовных производств по этому поводу.

Приговоры Жовковского суда стали первыми в Украине, которые касаются наказания именно за изготовление поддельных COVID-сертификаты. При этом по статье 358 УКУ минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тысяч гривен, а за использование подделки - лишь 850 гривен. Однако Жовковский районный суд решил ограничиться меньшим. Судя по данным госреестра судебных дел, люди, покупающие поддельные сертификаты, также получают штрафы по 850 гривен.