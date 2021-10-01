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Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВтч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц, сообщила пресс-служба Минэнерго.  

Для всех, кто потребляет более 250 кВт/ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за весь объем потребления.

Снижение тарифов для населения состоялось по инициативе президента Украины.

Благодаря разработанной Министерством энергетики финансовой модели возложение специальных обязанностей (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Укргидроэнерго», которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

«Новая модель ПСО позволяет государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

НАЭК «Энергоатом» уже начал работу по новой модели. 23 сентября компания продала на аукционах электроэнергию в объеме 1,38 млн МВт·ч для снабжения населения в октябре 2021 года.

«Укргидроэнерго» уплатило 1 млрд грн ГП «Гарантированный покупатель» и обеспечило авансирование услуг по поставке электроэнергии по новым сниженным тарифам.

Тарифы на электроэнергию гарантированно будут неизменными в течение всего отопительного сезона.
ForUm

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