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В Украине по состоянию на утро пятницы, 1 октября, зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2637 человек;
  • летальных случаев - 172;
  • выздоровели - 3264 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 89002 лица,
  • методом ИФА - 10265 человек,
  • экспресс-тестами - 33178 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2435413 человек;
  • выздоровели - 2258455 человек;
  • летальных случаев - 56 446;
  • проведения ПЦР-тестов - 12875426.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
ForUm

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