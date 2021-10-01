В Украине по состоянию на утро пятницы, 1 октября, зафиксировано 12 034 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2637 человек;
- летальных случаев - 172;
- выздоровели - 3264 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 89002 лица,
- методом ИФА - 10265 человек,
- экспресс-тестами - 33178 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2435413 человек;
- выздоровели - 2258455 человек;
- летальных случаев - 56 446;
- проведения ПЦР-тестов - 12875426.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
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