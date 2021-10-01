Прекращение «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должно повлечь за собой санкции в отношении оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, считает глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь на наложение санкций на 100% дочернюю компанию Газпрома, оператора Северного потока-2», - написал он в Facebook.

По мнению Витренко, что прекращение транзита газа – это демонстрация того, что произойдет после запуска «Северного потока-2», если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для «третьих лиц». Например, чтобы европейские покупатели газа от Газпрома могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу.

«Мы публично и непублично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использования в качестве оружия», - подчеркнул глава «Нафтогаза».

Он отметил, что отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны «Газпрома», что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему позволят использовать «Северный поток-2», даже без соблюдения европейских правил.

«Если бы таких ожиданий не было, то Газпром бы не уменьшал объемы транзита через Украину по сравнению с прошлым годом (они понимали, что США через санкции не дадут им возможность запустить Северный поток-2 в 2020 году)», - пояснил Витренко.

Он напомнил, что Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию.

«Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали «гарантированные мощности» (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая «односторонняя» европейская интеграция пока у нас с Венгрией», - резюмировал глава НАК.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.