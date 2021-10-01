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Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за «маленьких мелочей, о которых стыдно говорить» и различий во мнениях.

Об этом он заявил в эфире «Народ против» на канале «Украина 24».

«Вы же наблюдали, что в последние недели, когда мы начали принимать закон об олигархах, случалось... Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Затем началась, как внутри фракции называют – «холодная регламентная война», когда начали... Ну, там маленькие мелочи, которые я не хочу, честно говоря, стыдно перед зрителями это выносить наружу.

Я просто хочу прокомментировать простые вещи, которые действительно все понимают», - приводит слова Арахамии Украинская правда.

Он напомнил, что «это кресло спикера фактически принадлежит «Слуге народа» на сейчас, и действующий спикер был делегирован от «Слуги народа».

«Если человек больше не «слуга народа» или не совпадают у него мысли со «слугой народа», он просто будет заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров», - заявил глава фракции.

Как сообщал ForUm, Арахамия начал сбор подписей за отставку Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение - уже лично от себя.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей за отставку Разумкова, это инициатива Арахамии.
ForUm

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