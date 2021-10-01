Президент Владимир Зеленский встретился с победителями международных олимпиад, их педагогами, победителями конкурса «Учитель года» и членами Совета Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский поздравил педагогов с наступающим праздником - Днем работников образования, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. Он отметил, что в области образования сегодня работает более 1 млн человек, не все они - учителя по образованию, но каждый делает очень важную работу.

«Учитель - это намного шире, гораздо глубже, чем уроки, контрольные и тетради. Учитель - тот, кто тебя изменил. Дал что-то очень ценное. Не то, что ты узнал впервые, а то, что изучил навсегда. Не то, что было на поверхности. А то, что ты увидел между строк, понял и разгадал», - отметил президент.

Зеленский рассказал, что на примере своего отца - преподавателя и профессора математики – понял, что учительство – это действительно дело жизни.

Он отметил, что роль учителей и педагогов имеет огромное значение для общества и для страны.

«Мы пока не можем отобразить вашу роль в тех заработных платах, на которые вы действительно заслуживаете, - это правда. Мы строим и ремонтируем садики и школы, но пока сделали далеко не все. И есть проблемы с интернетом, автобусами, оборудованием. Все это тоже правда. Но я, скажу вам откровенно, работаю над тем, чтобы все это исправить, вместе с правительством, вместе с министрами. Потому каждый год я встречаюсь с вами, и ежегодно не хочу прятать глаза», - отметил Зеленский.

На встрече присутствовали учащиеся, которые являются гордостью не только для учителей, но и для Украины, ведь они – победители международных олимпиад.

«В прошлом году мы долго об этом говорили, и наконец в этом году, в январе, я основал для победителей таких олимпиад премии президента Украины», - отметил он.

Зеленский добавил, что, кроме учеников - победителей международных олимпиад, премии президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили.

Президент вручил государственные награды 21 работнику образования за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм. Среди награжденных – четыре победителя Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2021».

Также глава государства вручил сертификаты на получение премии президента Украины 16 победителям международных олимпиад.