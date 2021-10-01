1 октября 2021 с начала новых газовых суток (07:00) приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии, сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн м3 в сутки», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд куб м в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через Турецкий поток.

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

«Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств. Более того, украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями двух стран за последние годы, - отмечает гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон. - Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС - конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено».

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.