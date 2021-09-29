Отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС.

При этом Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.

Украинским военнослужащим разрешили стрелять в ответ по оккупантам на Донбассе. Об этом сообщают журналисты и блогеры, которые встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Показатели распространения COVID-19 в двух областях Украины соответствуют оранжевому уровню эпидопасности. Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, это Черновицкая и Донецкая области.

Штамм коронавируса COVID-19 «Дельта» имеет значительное присутствие в Украине и влияет на ход эпидемии в нашей стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Служба безопасности Украины заявила, что после завершения голосования в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о том, что уходит в отставку.

Правительство приняло распоряжение, согласно которому утвердило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года. Так, в армию планируется отправить 13 575 человек.

Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как можно исправить ситуацию с принятым законом об олигархах.

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева по недавно подписанному контракту на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака «Менора».

За сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.