также в разделеОбщество
Минздрав: Вакцинированные разными вакцинами смогут получить COVID-сертификат 6
Шри-Ланка упростила въезд для вакцинированных украинцев 10
Минветеранов вводит собственную медаль 7
Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты 12
СБУ: После выборов в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО свернута 15
Венецианская комиссия призвала Украину срочно создать Этический совет при ВСП 12
Мэр Запорожья ушел в отставку 27
В Раде заявили, что в трех областях могут ужесточить карантин 18
Турция построит под Киевом центр испытаний беспилотников 34
Полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду 11
Кабмин утвердил численность осеннего призыва 27
Стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции 21
На обеспечение больниц кислородом выделили почти 400 миллионов 8
НАН: Волна COVID-19 в Украине продолжит нарастать 31
Кабмин уволил главу Госмиграции 25
Ляшко: Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает усложняться 25
Итальянский сенатор Роберто Рампи о закрытии независимых медиа в Украине: Не бывает демократии без свободы слова 52
В ЕС заговорили о злоупотреблении безвизом гражданами Украины 339

Отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС.

При этом Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.

Украинским военнослужащим разрешили стрелять в ответ по оккупантам на Донбассе. Об этом сообщают журналисты и блогеры, которые встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Показатели распространения COVID-19 в двух областях Украины соответствуют оранжевому уровню эпидопасности. Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, это Черновицкая и Донецкая области.

Штамм коронавируса COVID-19 «Дельта» имеет значительное присутствие в Украине и влияет на ход эпидемии в нашей стране. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Служба безопасности Украины заявила, что после завершения голосования в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил о том, что уходит в отставку.

Правительство приняло распоряжение, согласно которому утвердило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года. Так, в армию планируется отправить 13 575 человек.

Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны. 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как можно исправить ситуацию с принятым законом об олигархах.

Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева по недавно подписанному контракту на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака «Менора».

За сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги