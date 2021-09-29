также в разделеОбщество
В ЕС заговорили о злоупотреблении безвизом гражданами Украины 1
В НАН прогнозируют значительный рост числа больных COVID-19 7
В Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены уже на 70% 6
СМИ: Бойцам ООС разрешили открывать ответный огонь по оккупантам 21
Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра 30
Разумков не усиливал охрану после покушения на Шефира 9
В Украине за сутки зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 21
Украина в ООН: РФ может разместить в Крыму установки по обогащению урана 12
28 сентября. Картина дня 17
Синоптики рассказали, каким будет октябрь 34
Авиация МВД доставила донорское сердце, которое пересадили 12-летней девочке 18
В Украине заработало приложение «еСуд» 18
Венедиктова о выплатах восстановленным через суды прокурорам: ужасные цифры 34
СБУ не допустила «распродажи» арсенала военной части в Николаеве 22
В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки 44
НАБУ проводит обыски в Харькове 26
Впервые с начала пандемии в Одессу прибыл круизный лайнер 14
В Украине на дистанционное обучение перевели 3,3 тысячи школ 34

Показатели распространения COVID-19 в двух областях Украины соответствуют оранжевому уровню эпидопасности.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, это Черновицкая и Донецкая области, сообщает УНИАН.

В Донецкой области уже три дня подряд динамика уровня госпитализаций превышает допустимые 50%. В частности, вчера, 28 сентября, этот показатель составлял 66,3%.

В Черновицкой области превышен показатель загруженности коек с кислородом, который по состоянию на 28 сентября составил 65,9%.

Вместе с тем, как подчеркнули в Минздраве, по данным Единой системы здравоохранения Украины 98.3% умерших от COVID-19 в возрасте старше 60 лет — не вакцинированные, а 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеющие полного курса вакцинации. 

«На сегодня только 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных — 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное — желание украинцев защититься от опасного вируса», — отметил Игорь Кузин, заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины. 

Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. По состоянию на 28 сентября 2021 года, 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
19
Теги