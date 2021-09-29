Руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику суверенной страны. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Magyar Nemzet.

«Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО», - сказал Гуйяш, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.

По его мнению, не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.

Украина не имеет к этому никакого отношения, сказал Гуйяш.

Он добавил, что ему крайне неприятно, что «соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры».

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.