Сегодня День памяти жертв Бабьего Яра - одного из самых страшных символов Холокоста.

В течение двух дней, 29-30 сентября 1941 года, в оккупированном нацистами Киеве был проведен первый массовый расстрел военными безоружного гражданского населения, передает Укринформ.

Всего с 29 сентября по 11 октября 1941 года эсэсовцы убили почти все еврейское население города - более 50 тысяч мужчин, женщин, детей. Только в первые два дня расстрелов были убиты почти 34 тысячи человек. 1, 2, 8 и 11 октября - еще около 17 тысяч человек.

Местом массовых расстрелов был избран Бабий Яр - балка на северо-западе Киева длиной в два с половиной километра, которая местами достигала 50-метровой глубины. В конце улицы обустроили ворота, за которые человек пропускали группами по 30-40 человек. Предварительно их заставляли раздеваться, отбирали личные вещи, затем полицаи дубинками гнали жертв к проходам в насыпях на краю оврага. На противоположной стороне сидели пулеметчики. Тела расстрелянных скатывались по откосу на дно. После того, как ров заполнялся 2-3 слоями тел, сверху их присыпали землей.

В общей сложности за годы Второй мировой войны в Бабьем Яру, по разным оценкам, погибло от 100 до 150 тысяч человек - евреев, ромов, караимов, советских военнопленных, участников украинского националистического движения сопротивления, пациентов психиатрической клиники и представителей других национальных либо социальных групп, которых оккупанты считали «лишними».

В 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику гражданам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и установил лампадку к подножию памятного знака «Менора».