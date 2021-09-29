В присутствии президента Украины Владимира Зеленского был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой - генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар.

«Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас», - подчеркнул Зеленский после подписания Меморандума.

Глава государства выразил благодарность от себя лично и от украинского народа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку реализации этого проекта.

«Это большой реальный шаг вперед. Благодарен президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», - сказал глава Украинского государства.

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построен и будет работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет.