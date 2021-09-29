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Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает УНИАН.

«Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть», – подчеркнул спикер.

Дипломат напомнил, что 4 августа Европейская комиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности, с Украиной. В докладе анализировались 2020-й год и первая половина 2021-го года.

 «Документ содержит положительную оценку соблюдения нашей страной критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить «домашнюю работу» для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства. МИД Украины уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства. Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся уже в ближайшее время», – добавил Николенко.

Спикер отметил, что одновременно Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, в которой украинская сторона проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

«Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для надлежащего функционирования безвиза происходит на должном уровне», – заявил дипломат.

Напомним, отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС.

 
ForUm

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