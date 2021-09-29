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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.

Об этом Штайнмайер заявил во время визита в Кишинев, сообщает «Европейская правда».

«Я с удивлением прочитал эту новость после приземления. Это неправда, это - фейк», — сказал Штайнмайер.

«Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и узнал, что новость не соответствует действительности. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима», - добавил немецкий президент.

Он также рассказал, что Германия передаст Молдове 10 млн евро на проведение реформ.

«Мы знаем, что, когда речь заходит о реформах и госсекторе нужна экспертиза. Также важно обеспечить энергетическую безопасность, безопасность системы здравоохранения, сотрудничество на региональном уровне. Также мы готовы обеспечить политическую поддержку, в зависимости от запросов», — сказала немецкий президент.

Как ранее сообщал ForUm, отдельные государства Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС.

При этом Министерство иностранных дел Украины отмечает, что никаких угроз отмены безвизового режима с Европейским Союзом для граждан Украины нет.
ForUm

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