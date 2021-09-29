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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как можно исправить ситуацию с принятым законом об олигархах.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

На вопрос о том, что за этот закон нужно будет еще раз голосовать из-за того, что при его принятии возникла юридическая коллизия с поправками, которые противоречат друг другу, Разумков сказал: «Нет, его не надо переголосовывать».

Он пояснил, что голосование за закон по статье 131 Регламента ВР было бы возможно, если бы закон голосовался по Регламенту, согласно Конституции».

«Мы сегодня проговорили, что я как председатель Верховной Рады считаю, что был нарушен Регламент. Поэтому запускать 131-ю статью, переголосовывать какие-то правки - это будет неправильно. Во-вторых, у меня есть конфликт интересов, потому что там мои правки, которые учтены», - отметил председатель парламента.

Разумков считает, что именно наличие всех этих поправок в законопроекте и дала возможность его принять 279 голосами: «Если бы было только СНБО, я уверен, был бы другой результат».

На вопрос, как можно исправить эту ситуацию, он объяснил: «Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента - возвращено (закон. – Ред.) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан и после этого вносить изменения в него».

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

В принятом документе есть юридическая коллизия из-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.

Комитет рекомендовал Раде переголосовать закон из-за коллизии.
ForUm

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