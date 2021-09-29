Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, состоявшихся в сентябре 2021 года. По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но российские кураторы «нарисовали» в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии «Единая Россия», сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что автобусы, которые возили так называемых «избирателей» из ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам в них было 100% загрузки мест. Такая псевдомасовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали «нужную» картину в СМИ.

По имеющейся информации, большинство махинаций произошли из-за электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их данные в систему без личного участия «избирателей».

Несмотря на манипуляции оккупационных властей, им удалось обеспечить «явку» лишь в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов.

По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Напомним, что в «наспех» выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Так выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.