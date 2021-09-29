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Украинским военнослужащим разрешили стрелять в ответ по оккупантам на Донбассе.

Об этом сообщают журналисты и блогеры, которые встретились с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным во вторник, 28 сентября, передает УНИАН.

«Приказы, что так или иначе запрещали открывать огонь - отменены. Новая вводная - убивать врагов можно и нужно», - отметил журналист Алексей Ходзенко.

По его данным, решение об открытии ответного огня принимает командир.

«Главком приказал убрать из КСП все ненужные журналы и документацию, которая сама себя дублирует, оставив исключительно необходимую», - добавил он.

Также, по словам Ходзенко, к исполнению задач в районе ООС привлечены все имеющиеся комплексы турецких боевых беспилотников Bayraktar.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

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