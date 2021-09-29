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Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко по результатам кадровых назначений во время сегодняшнего заседания правительства, передает УНИАН.

В то же время, по его словам, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя ГМС на первого заместителя Наталью Науменко.

Соколюк занимал должность председателя ГМС с декабря 2015 года.

 
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