Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности председателя Государственной миграционной службы Украины.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко по результатам кадровых назначений во время сегодняшнего заседания правительства, передает УНИАН.
В то же время, по его словам, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя ГМС на первого заместителя Наталью Науменко.
Соколюк занимал должность председателя ГМС с декабря 2015 года.
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