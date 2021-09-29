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Штамм коронавируса COVID-19 «Дельта» имеет значительное присутствие в Украине и влияет на ход эпидемии в нашей стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду, 29 сентября, передает УНИАН.

«Ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться. Сегодня мы почти пересекли границу в 10 тысяч случаев в день. И к сожалению, это может произойти совсем скоро. С расширением возможности секвенирования, а также мониторингом клинического течения заболевания, можно быть уверенным, что штамм «Дельта» имеет значительное присутствие в Украине и имеет влияние на ход эпидемии в нашей стране», – сказал глава Минздрава.

По его словам, на сегодня для оказания помощи больным коронавирусной болезнью и с подозрением на нее в системе здравоохранения подготовлены и функционируют почти 41 тысяча коек, 97% из них обеспечены кислородом.

«По состоянию на вчера на стационарном лечении находятся почти 18,5 тыс. пациентов. Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Койки с кислородом сегодня заняты на 42%. Реальная занятость ковидных коек с кислородом – на уровне 27%, то есть каждая четвертая койка», – рассказал Ляшко.

Кроме того, министр сообщил, что Минздрав наработал механизм развертывания дополнительных коек в регионах при соответствующей заполненности имеющихся медучреждений пациентами более чем на половину.

Напомним, за сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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