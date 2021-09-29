также в разделеОбщество
Северная Македония признала украинские COVID-сертификаты
СБУ: После выборов в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО свернута 6
Венецианская комиссия призвала Украину срочно создать Этический совет при ВСП 7
Мэр Запорожья ушел в отставку 17
В Раде заявили, что в трех областях могут ужесточить карантин 14
Турция построит под Киевом центр испытаний беспилотников 21
Полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду 10
Стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции 17
На обеспечение больниц кислородом выделили почти 400 миллионов 8
НАН: Волна COVID-19 в Украине продолжит нарастать 17
Кабмин уволил главу Госмиграции 25
Ляшко: Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает усложняться 16
Итальянский сенатор Роберто Рампи о закрытии независимых медиа в Украине: Не бывает демократии без свободы слова 50
В ЕС заговорили о злоупотреблении безвизом гражданами Украины 282
В НАН прогнозируют значительный рост числа больных COVID-19 20
В Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены уже на 70% 11
В двух областях Украины показатели COVID-19 достигли оранжевого уровня 27
СМИ: Бойцам ООС разрешили открывать ответный огонь по оккупантам 29

Правительство приняло распоряжение, согласно которому утвердило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2021 года. Так, в армию планируется отправить 13 575 человек.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на своем заседании, сообщает Укринформ.

Согласно тексту распоряжения, Министерству обороны, МВД, Администрации Государственной специальной службы транспорта необходимо до 2 октября 2021 года перечислить денежные средства на счета областных, Киевского городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки в объеме, утвержденном этим распоряжением.

Также Министерству внутренних дел (Нацгвардии, администрации Госпогранслужбы), Администрации Государственной специальной службы транспорта до 2 октября 2021 года необходимо перечислить Министерству обороны средства за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Нацгвардию, ГНСУ, Государственную специальную службу транспорта в сумме более 2 млн 919 тыс. грн, 1 млн 39 тыс. и 366 тыс. грн соответственно.

Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 грн 13 коп., из них: 4 540 грн - для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 грн 13 коп. - для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (буз учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки к месту службы).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги