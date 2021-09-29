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За сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2855 человек, летальных случаев – 217, выздоровел 3281 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР 42132 лица, методом ИФА - 10973, экспресс-тестами - 39724.

За все время пандемии в Украине заболели 2411622 лица, выздоровели – 2251352, летальных случаев - 56 080, проведено 12783263 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Напомним, за сутки 27 сентября  в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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