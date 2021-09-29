За сутки 28 сентября в Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2855 человек, летальных случаев – 217, выздоровел 3281 человек.
За сутки протестированы методом ПЦР 42132 лица, методом ИФА - 10973, экспресс-тестами - 39724.
За все время пандемии в Украине заболели 2411622 лица, выздоровели – 2251352, летальных случаев - 56 080, проведено 12783263 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.
Напомним, за сутки 27 сентября в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
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