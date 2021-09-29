Министр энергетики Герман Галущенко передал европейскому комиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон позицию официального Киева по недавно подписанному контракту на поставки российского газа в Венгрию в обход Украины.

Об этом сообщил во вторник в Брюсселе представитель Европейской комиссии, пишет «Европейская правда».

Комментируя встречу чиновников во вторник, представитель комиссии сказал, что министр Галущенко поднял вопрос о недавно подписанном контракте между MVM и «Газпромом» на поставку газа в Венгрию и представил позицию Украины.

«Комиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Комиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок. Комиссар Симсон также подтвердила хорошо известную позицию Комиссии о том, что в ЕС считают Украину надежной транзитной страной», - отметил представитель ЕК.

Кроме того, по его словам, в ходе встречи еврокомиссар подчеркнула важность текущих реформ, проводимых в Украине «как на оптовом рынке электрической энергии, так и газа, поддержку Комиссией синхронизации с электросетью ЕС и готовность способствовать этому процессу путем принятия дорожной карты с конкретными шагами и контрольными показателями».

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала с Россией долгосрочный газовый контракт о поставках в обход Украины.

В ответ на это Украина отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за подписания долгосрочного контракта с Российской Федерацией о поставках газа в обход Украины.